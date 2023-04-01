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ЧР по биатлону: во сколько женская эстафета и мужской масс-старт, где смотреть трансляции

ЧР по биатлону: во сколько женская эстафета и мужской масс-старт, где смотреть трансляции
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Сегодня, 1 апреля, в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата России по биатлону пройдут две гонки: женская эстафета 4х6 км и мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Эстафета, в которой примут участие 10 команд, начнётся в 9:00 мск. Среди фаворитов сборная ХМАО-Югра, за которую побегут Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Екатерина Носкова и Ксения Довгая, а также команда Свердловской области: Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко и Анастасия Шевченко.

В масс-старт отобрались 30 биатлонистов. Среди них первые стартовые номера получили победители гонок программы чемпионата России: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

Гонки в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», трансляции начнутся в 8:40 и в 11:40 соответственно.

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