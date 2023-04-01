Губерниев в телеэфире пошутил, что Хованцев стал главным тренером сборной России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пошутил о назначении Анатолия Хованцева на пост главного тренера сборной России по биатлону.

«Биатлонный мир обсуждает новость последних минут – очередное пришествие в сборную блестящего тренера Анатолия Хованцева. Именно он, друзья, назначен главным тренером сборной России по биатлону. Это сенсация, без всякого сомнения. Вперёд, Анатолий Хованцев! Отличное решение СБР при поддержке соответствующих структур.

Главная новость дня, оглушительная новость. Анатолию Николаевичу придётся очень много работать. Но он готов, продолжает бурную деятельность. Считаю, ещё надо дать шанс. И здесь молодцы СБР. Много сегодня хороших решений, в этот день (1 апреля).

Не всё в порядке в финансировании главного тренера, и здесь помог наставник наших футболистов Валерий Карпин. Он часть своей зарплаты отдал безвозмездно, то есть даром, Анатолию Хованцеву. Хованцев обалдел, когда сумму увидел. Там просто… Он говорит: «Неужели всё мне?» А Валерий Георгиевич отвечает: «Всё вам, Анатолий Николаевич. Берите». Вот так было сказано. Потрясающе совершенно», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».