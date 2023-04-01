Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Наталия Шевченко стала первой трёхкратной чемпионкой на ЧР-2023 по биатлону

Биатлонистка Наталия Шевченко, представляющая Свердловскую область, завоевала третью золотую медаль на чемпионате России — 2023 в Ханты-Мансийске.

Спортсменка выиграла женскую эстафету в составе команды Свердловской области. Ранее Шевченко одержала победу в спринте на 7,5 км, а позже стала первой в гонке преследования на 10 км.

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Эстафета. Женщины. 4х6 км

1. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко) — 1:08.54,2 (2+8).

2. Московская область (Полина Шевнина, Юлия Дроздова, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева) — отставание 2 минуты 36,4 секунды (1+18).

3. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Екатерина Носкова, Ксения Довгая) +2.58,3 (6+14).

Завтра, 2 апреля, на чемпионате России по биатлону пройдёт женский масс-старт на 12,5 км. Начало гонки — в 9:00 мск.