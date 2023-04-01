Ирина Казакевич: на стрельбе в эстафете ЧР у меня был очень сильный тремор в ногах

Биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, прокомментировала своё выступление в женской эстафете на чемпионате России — 2023, а также высказалась о победе команды.
«На стрельбе у меня был очень сильный тремор в ногах. Возможно, я слишком медленно подошла. Был большой запас, я шла сама с собой, настраивалась на стрельбу, и, может быть, это сказалось. Я сделала два выстрела, и у меня началась сильная дрожь в ногах. Первый выстрел меня трясло, дополнительный — не попала, а потом уже старалась работать быстрее, потому что время шло, а оружие всё равно вверх-вниз скакало. Пришлось просто быстро отработать и идти на штрафные круги.
У меня на чемпионате России не сложились личные гонки, особенно спринт, где я настреляла 2+2, поскольку была очень смазанная подготовка к турниру: я болела и неделю не делала никакой работы. Спринт в этом смысле был разгоном: я переживала, что не будет хватать скорости, быстро начала и не справилась. В гонке преследования была уже некая золотая середина: я относительно неплохо справилась со стрельбой стоя, но были большие отставания, которые не позволили мне бороться за попадание в тройку.
Мы сегодня очень хотели выиграть эстафету, поскольку ни разу не побеждали в ней на зимнем чемпионате. Мы ещё с вечера с девчонками обсуждали, что пойдём только за победой», — сказала Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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