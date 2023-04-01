Ирина Казакевич: Наталия Шевченко накануне говорила, что мы всех размотаем. Это заряжает

Биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, рассказала о мотивации от Наталии Шевченко в преддверии женской эстафеты на чемпионате России — 2023. Напомним, команда Свердловской области одержала победу в этой гонке.

«Наталия Шевченко ещё вчера говорила, что мы всех размотаем (улыбается). У неё очень боевой характер! А когда есть такой боевой настрой, это заряжает очень сильно. Когда мы были на Олимпийских играх, таким заводилой в нашей команде была Кристина Резцова — она такая же азартная, и у нас тоже был накануне разговор, что мы всех победим!

У меня не сильно получилась стрельба, но я относительно неплохо прошла свой этап в целом. Задача была — привезти хоть какой-то отрыв для Наталии. Он мог бы быть намного больше, но, к сожалению не получилось», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.