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Эдуард Латыпов выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Эдуард Латыпов выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону
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В Ханты-Мансийске завершился мужской масс-старт на 15 км на чемпионате России — 2023 по биатлону. Победу в гонке одержал биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан. Спортсмен допустил два промаха и прошёл дистанцию за 36.54,2.

Вторым стал белорусский биатлонист Антон Смольский, отставший от лидера на 15,4 секунды. Тройку замкнул россиянин Никита Поршнев.

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Масс-старт, 15 км. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 36.54,2 (2 промаха).
2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 15,4 секунды (3).
3. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) +23,9 (3).

Биатлон. Чемпионат России-2023. Ханты-Мансийск
Мужчины. 15 км Масс-старт
01 апреля 2023, суббота. 12:00 МСК
Окончено
1
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
36:54.2
2
Антон Смольский
Беларусь
+15.4
3
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+23.9

Чемпионат России — 2023 проводится в Ханты-Мансийске до 2 апреля. Завтра, 2 апреля, состоится мужская эстафета. Начало гонки — в 12:00 мск.

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