Мартин Понсилуома опубликовал милое селфи с Ханной Эберг

Чемпион мира 2021 года, серебряный призёр Олимпиады-2022 шведский биатлонист Мартин Понсилуома опубликовал в социальных сетях милый снимок с возлюбленной, двукратной олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира Ханной Эберг.

«Наслаждаемся отпуском и прекрасной погодой», — подписал фото Понсилуома.

Фото: из личного архива Мартина Понсилуомы

О романе старшей из сестёр Эберг и Понсилуомы стало известно в середине октября 2018 года. Отношения биатлонистов пагубно повлияли на атмосферу в сборной, так как другой швед, Йеспер Нелин, несколько лет встречавшийся с Эберг, после расставания с Ханной завёл роман с бывшей девушкой Понсилуомы.

По итогам прошедшего сезона Понсилуома занял пятое место в общем зачёте Кубка мира, а старшая Эберг – седьмое.