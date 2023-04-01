Мартин Понсилуома опубликовал милое селфи с Ханной Эберг

Чемпион мира 2021 года, серебряный призёр Олимпиады-2022 шведский биатлонист Мартин Понсилуома опубликовал в социальных сетях милый снимок с возлюбленной, двукратной олимпийской чемпионкой, трёхкратной чемпионкой мира Ханной Эберг.
«Наслаждаемся отпуском и прекрасной погодой», — подписал фото Понсилуома.
Фото: из личного архива Мартина Понсилуомы
О романе старшей из сестёр Эберг и Понсилуомы стало известно в середине октября 2018 года. Отношения биатлонистов пагубно повлияли на атмосферу в сборной, так как другой швед, Йеспер Нелин, несколько лет встречавшийся с Эберг, после расставания с Ханной завёл роман с бывшей девушкой Понсилуомы.
По итогам прошедшего сезона Понсилуома занял пятое место в общем зачёте Кубка мира, а старшая Эберг – седьмое.
- 1 апреля 2023
-
15:18
-
15:17
-
14:45
-
13:19
-
13:09
-
12:37
-
12:27
-
10:58
-
10:47
-
10:26
-
10:12
-
10:10
-
08:00
- 31 марта 2023
-
18:34
-
09:55
-
09:30
- 30 марта 2023
-
21:04
-
20:10
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:19
-
14:06
-
14:00
-
13:52
-
13:35
-
13:32
-
13:14
-
12:39
-
11:39
-
10:43
-
10:38