Серохвостов: сезон в целом был ярким. Оценю его на 7 баллов из 10

Российский биатлонист Даниил Серохвостов подвёл итоги сезона и чемпионата России, который прошёл в Ханты-Мансийске.

«Всем привет. Хочу подвести небольшой итог этого сезона и этапа в Ханты-Мансийске, так как все личные гонки кончились. Да, этот этап был тяжёлый в плане стрельбы. Мне было тяжело собраться, сконцентрироваться.

Хотя спринт был самый тяжёлый по концентрации и по стрельбе, у меня получилось там лучше всего. Следующие две гонки мне просто было тяжело стрелять, как бы я ни старался, всё равно мазал. Видимо, надо было меньше стараться, чтобы попадать.

Ну а по сезону могу сказать, что он был в целом ярким, в некоторых моментах грустный. Судя по тому, как у меня проходила подготовка, оценю сезон, наверное, на 7 из 10, так как результат был неплохой», – сказал Серохвостов в видео, опубликованном в его телеграм-канале.