Шевнина упала после контакта с Казакевич в масс-старте на чемпионате России по биатлону

Российская биатлонистка Полина Шевнина упала после столкновения с соотечественницей Ириной Казакевич в масс-старте на чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске.

Инцидент произошёл на одном из спусков трассы. В результате падения Шевнина, шедшая на третьей позиции в этой гонке, оказалась на 28-м месте. 25-летняя спортсменка, представляющая Московскую область, потеряла порядка 15 секунд из-за падения.

Сегодня, 2 апреля, проходит заключительный день соревнований на чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске. Мужчины в этот день проведут эстафетную гонку. Начало забега — в 12:00 мск.

Напомним, российские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.