Ирина Казакевич: хотелось показать, что я Казакевич, могу выигрывать и должна выигрывать

Биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, прокомментировала победу в масс-старте на 12,5 км на чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске.
«Я очень сильно хотела сегодня выиграть. Сезон складывался для меня достаточно сложно – не знаю почему. Может, это связано с отсутствием международных стартов или с таким периодом. Мне хотелось показать всем, как говорит тренер, что я Казакевич, могу выигрывать и должна выигрывать. Когда пришла на стойку, сказала: «Или сейчас, или никогда». Я справилась с этим рубежом. Хорошее завершение сезона у меня, а марафон будет вишенкой на торте. Доказала сама себе, что могу, и доказала это всем», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».
Биатлон. Чемпионат России — 2023. Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 40.32,3 (2 промаха).
2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — отставание 3,7 секунды (0).
3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) +10,8 (2).
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