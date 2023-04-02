Казакевич прокомментировала контакт с Шевниной в масс-старте на ЧР по биатлону

Биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, высказалась об инциденте, произошедшем в масс-старте на чемпионате России — 2023 по биатлону.

Напомним, на одном из спусков у Казакевич произошёл контакт с Полиной Шевниной, в результате которого спортсменка из Московской области упала.

«Контакт с Шевниной? Там был скользкий участок, видимо, с моста капает вода. Девчонки из Красноярска, которые получили травмы, по-видимому, тоже там упали. У Полины разъехались лыжи, она начала кричать и пыталась поймать равновесие. Немножко задела меня палкой, но я успела отойти. Если бы я ехала вплотную к ней, думаю, тоже оказалась бы в этом завале», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.