Казакевич прокомментировала контакт с Шевниной в масс-старте на ЧР по биатлону
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Биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, высказалась об инциденте, произошедшем в масс-старте на чемпионате России — 2023 по биатлону.
Напомним, на одном из спусков у Казакевич произошёл контакт с Полиной Шевниной, в результате которого спортсменка из Московской области упала.
«Контакт с Шевниной? Там был скользкий участок, видимо, с моста капает вода. Девчонки из Красноярска, которые получили травмы, по-видимому, тоже там упали. У Полины разъехались лыжи, она начала кричать и пыталась поймать равновесие. Немножко задела меня палкой, но я успела отойти. Если бы я ехала вплотную к ней, думаю, тоже оказалась бы в этом завале», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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