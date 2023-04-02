Екатерина Носкова — о ЧР-2023: у меня четыре медали в пяти гонках, что может быть лучше?

Российская биатлонистка Екатерина Носкова подвела итоги своего выступления на чемпионате России – 2023, который проходит в Ханты-Мансийске.
«Чемпионат для меня сложился хорошо, удачно, я считаю. У меня четыре медали в пяти гонках, что может быть лучше? Прекрасный итог. Я счастлива выступать перед родными трибунами, болельщики поддерживают, кричат, реагируют на каждый выстрел. На рубеже приятно от такой поддержки», — передаёт слова Носковой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
В заключительной гонке ЧР-2023, масс-старте Носкова завоевала бронзовую медаль.
Биатлон. Чемпионат России — 2023. Масс-старт, 12,5 км. Женщины
1. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 40.32,3 (2 промаха).
2. Тамара Дербушева (Свердловская область) — отставание 3,7 секунды (0).
3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) +10,8 (2).
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