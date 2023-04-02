Батманова — об успехах биатлонисток группы Шашилова на ЧР: знали, что нужно выложить всё

Биатлонистка Анастасия Батманова, представляющая Сахалинскую область, высказалась об успехах биатлонисток группы тренера Михаила Шашилова на чемпионате России — 2023.

«Всё золото на ЧР у группы Шашилова? Мы заболели все на сборе в Сочи. Три из пяти болели и были с температурой. Михаил Викторович расстроился. Мы знали, что это последний этап, нужно на нём выложить всё, что есть. То есть нет такого, что нужно поберечься для остальных стартов. Мы понимали, что нужно работать сейчас, а дальше посмотрим. Вот и пожалуйста. Это лишний раз доказывает, что ничего страшного в болезнях нет, если только дальше на важных стартах тебя не прижмёт», — сказала Батманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.