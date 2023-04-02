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Команда ХМАО выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону

Команда ХМАО выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону
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В Ханты-Мансийске завершилась мужская эстафета на чемпионате России — 2023 по биатлону. Победу в гонке одержала первая команда ХМАО, в состав которой вошли Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Алексей Вагин и Никита Поршнев.

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Эстафета. Мужчины. 4х7,5 км

1. ХМАО-Югра — 1 (Дмитрий Иванов, Пётр Пащенко, Алексей Вагин, Никита Поршнев) — 1:32.11,6 (0+8).
2. Республика Башкортостан (Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов) — отставание 1 минута 26,3 секунды (1+11).
3. Беларусь — 1 (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко, Антон Смольский) +1.31,4 (1+13).

Биатлон. Чемпионат России-2023. Ханты-Мансийск
Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
02 апреля 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено

Напомним, эта гонка стала заключительной на чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске.

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