Президент СБР Виктор Майгуров: сезон организационно прошёл хорошо

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о нынешнем сезоне в российском биатлоне.

«Конечно, в этом сезоне было интересно следить за биатлоном. Нет какого-то одного лидера, на каждом турнире победитель менялся. В нашем виде спорта невозможно что-то спрогнозировать. Считаю, что сезон организационно прошёл хорошо, хорошо показывали по телевизору. Я доволен», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Напомним, сегодня, 2 апреля, завершился чемпионат России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске. В рамках турнира пройдёт ещё две гонки в Увате. 5 апреля состоится мужской марафон на 40 км, а 6 апреля женщины посоревнуются в марафоне на 30 км.