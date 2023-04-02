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Команда Свердловской области выиграла медальный зачёт чемпионата России — 2023 по биатлону

Команда Свердловской области выиграла медальный зачёт чемпионата России — 2023 по биатлону
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Сегодня, 2 апреля, завершился этап чемпионата России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске. Досрочную победу в медальном зачёте одержала команда Свердловской области, завоевавшая девять медалей (6 золотых — 3 серебряных).

На втором месте расположилась команда ХМАО-Югры, опередившая Свердловскую область по количеству медалей, но уступившая по количеству золотых наград. На счету команды ХМАО 10 медалей (3 золотых — 2 серебряных — 5 бронзовых). В рамках чемпионата России — 2023 пройдёт ещё две гонки в Увате, а значит, сборная ХМАО не сможет догнать Свердловскую область по количеству золотых медалей. На третьем месте расположилась Тюменская область (3 золотых — 1 серебряная — 1 бронзовая).

Биатлон. Чемпионат России – 2023. Медальный зачёт

1. Свердловская область — 9 медалей (6 золотых — 3 серебряных — 0 бронзовых).
2. ХМАО-Югра — 10 (3-2-5).
3. Тюменская область — 5 (3-1-1).
4. Республика Башкортостан — 4 (2-1-1).
5. Удмуртская Республика 2 (1-1-0).
6. Ямало-Ненецкий АО — 1 (1-0-0).
7. Беларусь — 4 (0-2-2).

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