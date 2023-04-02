Команда Свердловской области выиграла медальный зачёт чемпионата России — 2023 по биатлону

Сегодня, 2 апреля, завершился этап чемпионата России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске. Досрочную победу в медальном зачёте одержала команда Свердловской области, завоевавшая девять медалей (6 золотых — 3 серебряных).
На втором месте расположилась команда ХМАО-Югры, опередившая Свердловскую область по количеству медалей, но уступившая по количеству золотых наград. На счету команды ХМАО 10 медалей (3 золотых — 2 серебряных — 5 бронзовых). В рамках чемпионата России — 2023 пройдёт ещё две гонки в Увате, а значит, сборная ХМАО не сможет догнать Свердловскую область по количеству золотых медалей. На третьем месте расположилась Тюменская область (3 золотых — 1 серебряная — 1 бронзовая).
Биатлон. Чемпионат России – 2023. Медальный зачёт
1. Свердловская область — 9 медалей (6 золотых — 3 серебряных — 0 бронзовых).
2. ХМАО-Югра — 10 (3-2-5).
3. Тюменская область — 5 (3-1-1).
4. Республика Башкортостан — 4 (2-1-1).
5. Удмуртская Республика 2 (1-1-0).
6. Ямало-Ненецкий АО — 1 (1-0-0).
7. Беларусь — 4 (0-2-2).
- 2 апреля 2023
-
14:49
-
14:39
-
14:30
-
14:29
-
14:10
-
13:49
-
13:34
-
12:35
-
12:21
-
10:49
-
10:43
-
10:42
-
10:36
-
10:32
-
10:26
-
10:25
-
10:19
-
10:14
-
10:05
-
09:55
-
09:41
-
09:13
-
08:00
- 1 апреля 2023
-
20:09
-
15:18
-
15:17
-
14:45
-
13:19
-
13:09
-
12:37
-
12:27
-
10:58
-
10:47
-
10:26
-
10:12