Майгуров признался, что приятно удивлён прогрессом экс-лыжницы Наталии Шевченко в биатлоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал впечатляющий прогресс экс-лыжницы Наталии Шевченко на чемпионате России – 2023.
«Кто из спортсменов удивил? Приятно, что Наталия Шевченко выиграла здесь две гонки. Стала трёхкратной чемпионкой вместе с девочками в эстафете. Это хороший показатель того, как надо работать. Невозможное возможно. Есть молодые ребята, скоро юниоры у нас вольются в сборную команду. Опытные спортсмены продолжают соревноваться. Есть смена поколений.
Заинтересованы ли мы в новых переходах из лыж в биатлон? Мы готовы продолжить эту практику. Пока конкретных разговоров не было. Конечно, есть какие-то намётки у тренеров, но пока всё не конкретно. Прецедент есть, опыт хороший. Думаю, что лыжники вполне могут попробовать себя в биатлоне, тем более что вернуться в лыжные гонки никогда не поздно», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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