Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Майгуров признался, что приятно удивлён прогрессом экс-лыжницы Наталии Шевченко в биатлоне

Майгуров признался, что приятно удивлён прогрессом экс-лыжницы Наталии Шевченко в биатлоне
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал впечатляющий прогресс экс-лыжницы Наталии Шевченко на чемпионате России – 2023.

«Кто из спортсменов удивил? Приятно, что Наталия Шевченко выиграла здесь две гонки. Стала трёхкратной чемпионкой вместе с девочками в эстафете. Это хороший показатель того, как надо работать. Невозможное возможно. Есть молодые ребята, скоро юниоры у нас вольются в сборную команду. Опытные спортсмены продолжают соревноваться. Есть смена поколений.

Заинтересованы ли мы в новых переходах из лыж в биатлон? Мы готовы продолжить эту практику. Пока конкретных разговоров не было. Конечно, есть какие-то намётки у тренеров, но пока всё не конкретно. Прецедент есть, опыт хороший. Думаю, что лыжники вполне могут попробовать себя в биатлоне, тем более что вернуться в лыжные гонки никогда не поздно», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Материалы по теме
Экс-лыжница оформила «золотой» дубль на ЧР! На финише она «привезла» соперницам минуту
Экс-лыжница оформила «золотой» дубль на ЧР! На финише она «привезла» соперницам минуту
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023