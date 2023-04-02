Майгуров: финансово СБР поддерживает спортсменов на хорошем уровне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил уровень мотивации российских биатлонистов на фоне отстранения от международных стартов.

«Лучше у ребят спросите, интересно им соревноваться или нет. Финансово мы их поддерживаем на хорошем уровне. Что касается взрослых спортсменов — всё в порядке, что касается юниоров — им тоже создаём соревнования хорошего качества. Делаем основной акцент именно на юниоров, думаю, что у них вообще проблем с мотивацией быть не должно, потому что есть стремление попасть в сборную России. Мы же не вечно будем находиться в изоляции и так или иначе вернёмся на международные турниры. Призовые на следующий сезон? Давайте этот сезон закончим, всем всё выплатим, а дальше увидим.

По ходу сезона не было серьёзных косяков, сбоев с организацией турниров. Какие-то замечания есть, но слава богу они почти не видны ни болельщикам, ни телезрителям. Могу поставить организации твёрдую 4+», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.