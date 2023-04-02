Майгуров: Ханты-Мансийск на протяжении многих лет является законодателем мод в биатлоне

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал вручение правительству Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) награды «За вклад в развитие биатлона». Ранее в Югре прошла первая часть чемпионата России – 2023.

«Ханты-Мансийск уже на протяжении многих лет является законодателем мод у нас. Конечно, есть и другие регионы. Этот кубок переходящий. Мы его отдаём на один год в Ханты-Мансийский автономный округ. Думаю, его увидят не только те, кто был сегодня. Он будет путешествовать по разным мероприятиям. Это символ побед нашего прославленного биатлониста, четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова. По согласованию с ним этот кубок был сегодня вручён», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.