Кентен Фийон Майе раскрыл причины неудач в сезоне-2022/2023

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, обладатель «Большого хрустального глобуса» за сезон-2021/2022 французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в завершившемся сезоне.

«Я бы назвал этот год чем-то новым. С начала сезона я был далёк от своих целей, пытался набрать форму – она не соответствовала моему уровню, и у меня начались внезапные проблемы со стрельбой. Вот что было тяжело вначале. И мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать реальность, я был разочарован.

В конце концов я увидел, что формы у меня нет, скорее, усталость – мне было трудно восстанавливаться как во время гонки, так и в дальнейшем. Исправлять ситуацию и находить решения я по-настоящему начал только на чемпионате мира. И в конце концов я доволен формой, в которой подошёл к турниру.

Я не получил те медали, на которые рассчитывал, но было и кое-что ещё. За последние месяцы я осознал, что мы не роботы и что в определённое время нуждаемся в отдыхе. Так что этой весной мне нужно хорошенько отдохнуть, чтобы набраться сил.

Я нахожусь на том этапе карьеры, когда у меня есть богатый опыт и определённые результаты. Я лучше узнал себя и примерно понимаю, в каком направлении хочу двигаться», — сказал Майе в интервью Nordic Magazine.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Кубка мира Майе занял восьмое место в общем зачёте.