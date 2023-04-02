Биатлонистка Шевалье-Буше провела последнюю гонку в карьере

Французская биатлонистка Анаис Шевалье-Буше провела последнюю гонку в профессиональной карьере. Спортсменка пробежала эстафету на чемпионате Франции по биатлону в Бессане и выиграла золотую медаль вместе с партнёрами по команде – Алисой Дюссер и Анаэль Бонду.
«Я приехала на чемпионат Франции, чтобы поддержать молодых спортсменов, которые продолжат развивать спорт. Это также возможность поблагодарить тренеров, которые научили меня всему. Приятно финишировать здесь и завершить карьеру. Я передаю эстафету молодым», – сказала биатлонистка в интервью Nordic Magazine.
Молодая французская биатлонистка Анаэль Бонду обратилась к Шевалье-Буше после эстафеты, в которой спортсменки выступали за одну команду: «Для меня большая честь участвовать в твоей последней гонке, потому что я наблюдала за тобой по телевидению с детства. Спасибо, что заставила нас мечтать».
Анаис Шевалье-Буше – серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине в смешанной эстафете и в индивидуальной гонке и бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в женской эстафете. Биатлонистка дебютировала на соревнованиях Кубка мира 6 декабря 2013 года на этапе в Хохфильцене (Австрия).
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