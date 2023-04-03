«Призовых в этом сезоне заработал даже больше». Серохвостов — о своих доходах

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о своих доходах в этом сезоне.

«В этом сезоне зарплата осталась такая же. По призовым заработал, наверное, даже больше, если брать личные гонки. В прошлом году я зарабатывал только с эстафет и за парочку личных гонок, когда я был в топ-20, после Олимпиады приходили всякие премии.

Плюс-минус вышло как в прошлом сезоне. Просто в том сезоне у меня было четыре пьедестала в эстафете, а в этом у меня пьедесталов 15 (улыбается).

Отчасти в этом сезоне мотивацией были деньги, потому что на зарплату было бы прожить непросто. Конечно, можно, но если ты занимаешься спортом, будет тяжеловато, потому что значительные траты на это каждый месяц. Думаю, часть мотивации в этом сезоне, где-то 30%, была в деньгах. А ещё 70% – это желание бегать», — сказал Серохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.