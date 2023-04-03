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«Стабильности у молодых спортсменов не увидела». Анна Богалий — об итогах сезона-2022/2023

«Стабильности у молодых спортсменов не увидела». Анна Богалий — об итогах сезона-2022/2023
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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий подвела итоги внутрироссийского сезона-2022/2023.

«В этом сезоне была хорошая конкуренция, думаю, что в целом сезон был интересный как у ребят, так и у девчат. Шансы были для молодых спортсменов проявить себя. Также рядом были лидеры сборных команд России и Беларуси. Было интересно смотреть каждую гонку. У многих спортсменов что-то получалось яркими вспышками, но стабильности у молодых спортсменов не увидела. Чтобы от начала до конца была отработана история про надёжность, работа на рубеже, качество. Было много промахов. Работа больше на скорость, чем на качество, при том, что у нас должна быть в приоритете базовая работа, а на неё уже наложены скоростные качества. Видно, что не хватает устойчивости стабилизации оружия, с переходом на качественное воплощение выстрела», — сказала Богалий в эфире радио «Движение».

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