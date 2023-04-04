Победителям биатлонного марафона в Увате увеличат сумму призовых

Глава администрации Уватского муниципального района Вячеслав Елизаров объявил, что увеличит сумму призовых для победителей марафона в Увате.

«За первое место предусмотрена сумма в размере 100 тыс. рублей, за второе – 75 тыс. рублей, за третье – 50 тыс. рублей, за четвёртое, пятое, шестое – по 20 тыс. рублей, за седьмое, восьмое, девятое, десятое – по 10 тыс. рублей. Это вдобавок к тем призовым, которые рассчитаны на чемпионате России.

Традиционно у нас проводились соревнования на призы губернатора региона, теперь мы с согласования полномочного представителя президента РФ Владимира Владимировича Якушева решили возобновить эту добрую традицию.

В этом году впервые проводим гонки на призы полпреда, надеюсь, что это станет традицией», – сказал Елизаров в интервью «Матч ТВ».

5 и 6 апреля в Увате состоятся марафоны на 40 километров у мужчин и на 30 километров у женщин, которые завершат программу чемпионата России по биатлону сезона-2022/2023.