Клоэ Шевалье — о продолжении карьеры: я не достигла конца своего прогресса

Французская биатлонистка Клоэ Шевалье рассказала, почему она решила продолжить свою карьеру, и поделилась мыслями после окончания сезона-2022/2023.

«Когда начался сезон, я решила вообще не думать о завершении карьеры. Я не хотела задавать себе больше вопросов, и, в конце концов, моя оценка в конце зимы положительная, потому что основная задача, которую я поставила перед собой, была выполнена.

Я хотела получать удовольствие от соревнований. Мне было очень комфортно этой зимой. Результаты были непостоянными, но я знаю, что мне нравится то, чем я занимаюсь, и нет причин задавать в этом году вопросы о продолжении или непродолжении моей карьеры. Я не достигла конца своего прогресса», – сказала биатлонистка в интервью Nordic Magazine.