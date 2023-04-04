Клоэ Шевалье — о продолжении карьеры: я не достигла конца своего прогресса
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Французская биатлонистка Клоэ Шевалье рассказала, почему она решила продолжить свою карьеру, и поделилась мыслями после окончания сезона-2022/2023.
«Когда начался сезон, я решила вообще не думать о завершении карьеры. Я не хотела задавать себе больше вопросов, и, в конце концов, моя оценка в конце зимы положительная, потому что основная задача, которую я поставила перед собой, была выполнена.
Я хотела получать удовольствие от соревнований. Мне было очень комфортно этой зимой. Результаты были непостоянными, но я знаю, что мне нравится то, чем я занимаюсь, и нет причин задавать в этом году вопросы о продолжении или непродолжении моей карьеры. Я не достигла конца своего прогресса», – сказала биатлонистка в интервью Nordic Magazine.
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