ЧР по биатлону: во сколько мужской марафон, где смотреть трансляцию

Сегодня, 5 апреля, в Увате в рамках чемпионата России по биатлону пройдёт заключительная гонка мужской части соревнований — марафон на 40 км. Гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», трансляция начнётся в 8:40 мск.

Напомним, ранее глава администрации Уватского муниципального района Вячеслав Елизаров объявил, что увеличит сумму призовых для победителей марафона в Увате. За первое место предусмотрена сумма в размере 100 тыс. рублей, за второе – 75 тыс. рублей, за третье – 50 тыс. рублей, за четвёртое, пятое, шестое – по 20 тыс. рублей, за седьмое, восьмое, девятое, десятое – по 10 тыс. рублей. Это вдобавок к тем призовым, которые рассчитаны на чемпионате России.

Женская заключительная гонка на 30 км состоится завтра, 6 апреля.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от Кубка мира решением Международного союза биатлонистов (IBU). Национальная команда Беларуси также выступает на Кубке России.