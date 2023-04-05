Никита Поршнев: на последних кругах марафона начало сводить руки и ноги. Было непросто

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал победу в марафоне на 40 км на чемпионате России — 2023 в Увате.

«Я на втором или третьем круге предпринял попытку дёрнуться, но трасса тяжёлая, поэтому решил посидеть, как-то испугался. Поэтому не стал раньше начинать, что было правильно. На самом деле, под конец, на последних кругах у меня начало сводить руки и ноги. Не получалось вкладываться в движения, я просто шагал, старался как можно меньше включать мышцы. Было непросто. Самочувствие позволяло бежать быстрее, но мышцы не позволяли.

Такая дистанция далась мне легче, чем некоторые другие гонки. Вопросов к лыжам нет, всё замечательно. У нас работала вся команда, не только сервис. Мы выиграли благодаря командной работе. Всё отлично. Формат гонки понравился. Думал, что на последней стрельбе будет трудно из-за того, что руки сводило. Но справился», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».