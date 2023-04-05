Карим Халили: рассчитывал на восемь нулей в марафоне, но что-то пошло не так

Российский биатлонист Карим Халили рассказал о борьбе в марафоне на 40 км на чемпионате России — 2023 в Увате. Спортсмен занял второе место.

«Ключевой момент был на последней стрельбе стоя, потому что практически все фавориты пришли на рубеж вместе, не считая Никиты. В первой половине гонки он немного подускорился, обогнал меня. Я увидел, что за ним никто не сел, и понял, что у него реально высокий темп. Он уехал, и всё.

Я рассчитывал на восемь нулей, но что-то пошло не так. Лёжа немного наошибался, а стоя старался сохранить концентрацию. После промахов я отвалился от группы, ехал один. Подтянуться одному было тяжело — в группе ехать гораздо легче. Я приходил, видел, что соперники начинают ошибаться, и думал, что мне нужно стрелять чисто, чтобы влиться в группу и экономить силы», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».