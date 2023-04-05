Бабиков рассказал о борьбе с Поварницыным на последнем круге марафона ЧР по биатлону

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал борьбу на последнем круге марафона на чемпионате России — 2023 с Александром Поварницыным.

«Энергии хватило. Для меня это первая такая длинная гонка с оружием. Конечно, было непросто. Не всё пошло по плану, и я восхищаюсь тем, как работали лыжи у команды ХМАО. Мы понимали это и по Поршневу, и по Диме Иванову, который ехал с нами и просто разговаривал всю дорогу, а мы пыхтели. Это создаёт определённые сложности и психологического характера. Но нужно было справляться на рубеже лучше, чтобы больше экономить. Всё равно получилась хорошая борьба с Поварницыным на последнем круге. К сожалению, не удалось подобраться к Кариму Халили, но он более правильно тактически провёл гонку, потому что стрелял лучше и экономил на прошлых кругах. Где-то на первых кругах, когда понял, что гонка тяжёлая, много пил. Под конец почувствовал, что нельзя уже сильно бить по печени, может свести живот, поэтому не стал ничего крепкого употреблять.

Поварницын хорошо шёл в первый подъём и равнину наверху, я кое-как за ним держался. Понимал, что у нас лыжи примерно одинаково едут. Поэтому я рассчитывал, что если удастся сохранить силы на спуске, то в последний подъём можно попытаться дёрнуться. Дёрнулся в подъём и увидел, что Александр не отстал, поэтому сбавил наверху. Понял, что разборки будут на выкате на стадион. Мне повезло, что лыжи ехали одинаково и он не смог меня накатить на спуске. Я сразу начал атаковать после спуска, а Александр тоже устал, поэтому обойти меня не удалось», — сказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ».