Жаклен: без досрочного завершения сезона и перерыва я бы попрощался с биатлоном через год

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, четырёхкратный чемпион мира, 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен объяснил, почему решил досрочно завершить сезон-2022/2023.
«Я принял решение досрочно завершить сезон ещё за два дня до выигранной эстафеты на чемпионате мира. Без этого перерыва я бы попрощался с биатлоном через год, потому что никак не мог обрести себя там. Это как виниловая пластинка: отыграла сторона А, и я делаю перерыв перед тем, как перевернуть пластинку и включить сторону Б. Мне нужно было время, чтобы всё принять», — приводит слова Жаклена L'Equipe.
Напомним, ранее бывший тренер сборной Франции Венсан Виттоз рассказал о депрессии Жаклена. Он сообщил, что спортсмен страдает от депрессии уже полтора года.
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