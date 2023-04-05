Анфиса Резцова сообщила, когда может выписаться из больницы после сердечного приступа

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказала о самочувствии после перенесённого сердечного приступа. Бывшая спортсменка сообщила, что может быть выписана из больницы до конца текущей недели.

«Я чувствую себя хорошо. Думаю, что до пятницы выпишут. Самое страшное и тяжёлое позади. У меня соседка, мы с ней общаемся. Планирую, что к концу недели я выйду из больницы. К счастью, больше приступов не было. Каждый день я лежала под капельницами, со вчерашнего дня лежу в терапии. Сегодня взяли анализы, так что всё нормально. После выписки хотела бы поехать в санаторий. Попрошу у врача направление дней на 10 просто для реабилитации и отдыха. Посещать врача не нужно будет», — приводит слова Резцовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, в конце марта 58-летняя Резцова была госпитализирована с сердечным приступом. Резцова является первой в истории мирового биатлона олимпийской чемпионкой в этом виде спорта.