Стало известно, в каком составе сборная Норвегии будет готовиться к сезону-2023/2024

Сборная Норвегии по биатлону огласила состав основной национальной команды для подготовки к сезону-2023/2024.

Женщины

Юни Арнеклейв

Рагнхильд Фемстейневик

Марен Ельмесет Киркеэйде

Каролин Оффигстад Кноттен

Ида Льен

Ингрид Ландмарк Тандреволд

Мужчины

Филип Фьельд Андерсен

Йоханнес Бё

Тарьей Бё

Ветле Шоста Кристиансен

Йоханнес Дале

Стурла Холм Легрейд

Сиверт Гутторм Баккен

Напомним, по итогам прошлого сезона обладателем «Большого хрустального глобуса» у мужчин стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё. В топ-3, помимо него, вошли Легрейд и Кристиансен. В женской сборной Норвегии лучшей в общем зачёте стала Ингрид Ландмарк Тандреволд, занявшая шестое место. Для сравнения – в топ-10 общего зачёта КМ у мужчин пять норвежцев, у женщин – лишь одна.