«Четыре промаха — это много. Я недовольна». Сливко — о победе в марафоне ЧР по биатлону

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в марафоне на 30 км на чемпионате России — 2023.
«Четыре промаха — это много. Я на официальной тренировке проводила контрольную стрельбу, и там был один промах. Сейчас четыре, я недовольна. Но довольна, что завоевала первое место. Я очень этого хотела. Вчера видела у Никиты Поршнева огромный кубок, тоже хотела его получить.
Сначала старалась за девчонками держаться, а потом, когда ушла со стрельбы первой, почувствовала в себе уверенность и силы. Вообще без проблем ехала одна», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».
Биатлон. Чемпионат России — 2023, Уват. Марафон, 30 км. Женщины
1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 1:39.09,1 (4 промаха).
2. Анастасия Егорова (Мурманская область) — отставание 2 минуты 0,3 секунды (11).
3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +2.47,6 (10).
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