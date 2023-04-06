«Четыре промаха — это много. Я недовольна». Сливко — о победе в марафоне ЧР по биатлону

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в марафоне на 30 км на чемпионате России — 2023.

«Четыре промаха — это много. Я на официальной тренировке проводила контрольную стрельбу, и там был один промах. Сейчас четыре, я недовольна. Но довольна, что завоевала первое место. Я очень этого хотела. Вчера видела у Никиты Поршнева огромный кубок, тоже хотела его получить.

Сначала старалась за девчонками держаться, а потом, когда ушла со стрельбы первой, почувствовала в себе уверенность и силы. Вообще без проблем ехала одна», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Чемпионат России — 2023, Уват. Марафон, 30 км. Женщины

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 1:39.09,1 (4 промаха).

2. Анастасия Егорова (Мурманская область) — отставание 2 минуты 0,3 секунды (11).

3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +2.47,6 (10).