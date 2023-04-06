Польховский: кроме Латыпова, остальным биатлонистам будет сложно бороться с иностранцами

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил результаты российских биатлонистов в сезоне-2022/2023 и сделал вывод о том, что конкуренцию иностранным соперникам смог бы составить только Эдуард Латыпов.

Российские биатлонисты не участвовали в международных соревнованиях в текущем сезоне из-за отстранения, связанного с ситуацией на Украине. Их возвращение на Кубок мира Международным союзом биатлонистов (IBU) пока не рассматривалось.

«Сложно определить, так как в очной борьбе в этом году российские биатлонисты не сталкивались с иностранцами. Но, откровенно говоря, кроме Латыпова, остальным биатлонистам, в том числе и девушкам, будет сложно бороться за подиум. В этом году расстроила подготовка наших спортсменов, возможно, сказалось отсутствие международных стартов, возможно, пауза после Олимпийских игр, которую часто берут ведущие спортсмены, чтобы передохнуть.

Надеюсь, в следующем году команда будет более собранной и сможет бороться с лидерами, если нас допустят. Сейчас мы видим, что между Латыповым и всеми остальными огромные разрывы, ситуация оставляет желать лучшего. У девочек в эстафете разрыв между первым и вторым местом больше 2,5 минуты, это говорит о недостаточном развитии регионов. Сильные регионы — сильная сборная, это аксиома, придуманная не мной, она давно опробована и даёт результаты. Надо развивать свои регионы, всех руководителей призываю к этому, у нас в стране всё для этого есть», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».