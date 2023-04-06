«Угадайте, кто победил». Фуркад опубликовал фото с Йоханнесом Бё за шахматным столом

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в социальных сетях совместное фото с пятикратным олимпийским чемпионом, 17-кратным чемпионом мира норвежцем Йоханнесом Бё. На фото Фуркад и младший Бё играют в шахматы.

«Угадайте, кто победил (эмодзи – «смех до слёз). Так рад был тебя снова увидеть, мой друг», — подписал фото Фуркад.

На прошедшем чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Йоханнес опередил Фуркада-старшего по общему количеству титулов чемпиона мира. Отметим, что самым титулованным биатлонистом по количеству золотых медалей чемпионатов мира является другой норвежец – Уле-Эйнар Бьорндален. В его активе 20 наград высшей пробы.