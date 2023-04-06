«Посмотрите, кто решил испортить мне выходные». Фуркад снял смешной ролик с Йоханнесом Бё
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Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира, французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в социальных сетях забавное видео с участием пятикратного олимпийского чемпиона, 17-кратного чемпиона мира норвежца Йоханнеса Бё.
В ролике Фуркад запечатлел свою реакцию на появившегося Бё. Мартен сделал вид, что плачет.
«Посмотрите, кто решил испортить мне выходные», — подписал видео Фуркад.
На прошедшем чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Йоханнес опередил Фуркада-старшего по общему количеству титулов чемпиона мира. Отметим, что самым титулованным биатлонистом по количеству золотых медалей чемпионатов мира является другой норвежец – Уле-Эйнар Бьорндален. В его активе 20 наград высшей пробы.
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