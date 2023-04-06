Йоханнес Бё оценил уровень актёрской игры Мартена Фуркада на 1 из 10

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё забавно прокомментировал видеоролик от пятикратного олимпийского чемпиона, 13-кратного чемпиона мира, семикратного обладателя Кубка мира, француза Мартена Фуркада.

В ролике Фуркад запечатлел свою реакцию на появившегося в его номере Бё. Мартен сделал вид, что плачет.

«Биатлонист – 10 из 10, актёр – 1 из 10», — написал младший Бё на своей странице в социальной сети, добавив эмодзи «смех до слёз».

На прошедшем чемпионате мира — 2023 в Оберхофе (Германия) Йоханнес опередил Фуркада-старшего по общему количеству титулов чемпиона мира. Отметим, что самым титулованным биатлонистом по количеству золотых медалей чемпионатов мира является другой норвежец – Уле-Эйнар Бьорндален. В его активе 20 наград высшей пробы.