Биатлонистка сборной Германии Мюллер со скандалом завершила карьеру в 22 года

22-летняя немецкая биатлонистка Луизе Мюллер объявила о завершении профессиональной карьеры, при этом упрекнув руководство национальной команды за неверное отношение к молодым спортсменам.
Мюллер – серебряный призёр в эстафете на юниорском чемпионате мира – 2022, призёр этапа юниорского Кубка IBU. В сезоне-2022/2023 она призывалась во взрослую сборную Германии и выступала на Кубке IBU, один раз попав в топ-10 спринтерской гонки.
«У всего есть конец. В прошлом сезоне у меня было много времени на подумать, и я приняла решение выйти из биатлонной среды.
Ассоциация лыжных видов спорта Германии (DSV) поздно проснулась, решив сделать приоритетным продвижение молодых талантов и современных методов обучения. К сожалению, на своём пути я встречала людей, для которых важны только спортивные результаты, а не человек как личность. Или тренеров, у которых совершенно искажённое представление о методах тренировок и индивидуальности спортсменов.
Уважаемые спортсмены, не только начинайте прорабатывать свой план тренировок, но и приобретайте современные знания о своём теле и методах тренировок! Самый главный ваш тренер – это вы сами», — написала Мюллер на своей странице в социальной сети.
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