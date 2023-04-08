Серохвостов — о марафоне: с Устюговым нереально бороться, я таким темпом спринты бегаю

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о борьбе с двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам Сергеем Устюговым в рамках Югорского марафона.

«С ним нереально бороться, он нас протягивал-протягивал, а для него это комфортный темп. Для нас это высокий темп. У меня была цель поддерживать все атаки. У него очень сильные и долгие протяжки. Мы где-то 12 километров протягивались, пока они не оторвались. Я подумал: «Это прошли 25, а мы так 12 километров хреначили». Я таким темпом спринты бегаю», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Югорский марафон, Ханты-Мансийск. Марафон, 50 км, свободный стиль. Мужчины

1. Сергей Устюгов — 1:49.43,7.

2. Эдуард Латыпов — отставание 2.18,6.

3. Никита Поршнев +4.25,7.

4. Владислав Вечканов +5.04,6.

5. Даниил Серохвостов +5.14,0.