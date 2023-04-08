Серохвостов — о марафоне: с Устюговым нереально бороться, я таким темпом спринты бегаю

Российский биатлонист Даниил Серохвостов высказался о борьбе с двукратным чемпионом мира по лыжным гонкам Сергеем Устюговым в рамках Югорского марафона.
«С ним нереально бороться, он нас протягивал-протягивал, а для него это комфортный темп. Для нас это высокий темп. У меня была цель поддерживать все атаки. У него очень сильные и долгие протяжки. Мы где-то 12 километров протягивались, пока они не оторвались. Я подумал: «Это прошли 25, а мы так 12 километров хреначили». Я таким темпом спринты бегаю», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Югорский марафон, Ханты-Мансийск. Марафон, 50 км, свободный стиль. Мужчины
1. Сергей Устюгов — 1:49.43,7.
2. Эдуард Латыпов — отставание 2.18,6.
3. Никита Поршнев +4.25,7.
4. Владислав Вечканов +5.04,6.
5. Даниил Серохвостов +5.14,0.
- 8 апреля 2023
-
16:33
-
16:21
-
11:13
-
10:54
-
08:50
- 7 апреля 2023
-
17:18
-
13:36
-
10:03
- 6 апреля 2023
-
22:53
-
22:20
-
22:04
-
19:54
-
19:00
-
17:54
-
16:55
-
12:58
-
12:28
-
12:16
-
11:46
-
11:40
-
11:09
-
10:42
-
10:09
-
08:00
- 5 апреля 2023
-
20:24
-
16:21
-
13:50
-
12:47
-
11:58
-
11:44
-
11:20
-
10:58
-
09:55
-
09:36
-
08:00