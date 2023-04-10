Тарьей Бё опубликовал редкое фото с подросшим сыном

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё опубликовал в социальных сетях милое фото с подросшим сыном.

«Счастливой пасхи от семьи Симонсен-Бё», — подписал фото старший Бё.

Фото: из личного архива Тарьея Бё

Напомним, 23 сентября Тарьей и его супруга Гита Симонсен впервые стали родителями. У них появился сын, которого назвали Арон.

Старший Бё завершил сезон-2022/2023 на шестой строчке общего зачёта Кубка мира, обладателем трофея стал его младший брат Йоханнес. На чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия), Тарьей завоевал две медали – серебро в спринтерской гонке (проиграл лишь брату Йоханнесу) и серебро в мужской эстафете.

Бё, которому в июле исполнится 35 лет, попал в состав сборной Норвегии для подготовки к сезону-2023/2024.