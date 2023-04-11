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Поварницын: Йоханнес Бё — человек огромного таланта, Латыпов показывает такой уровень

Поварницын: Йоханнес Бё — человек огромного таланта, Латыпов показывает такой уровень
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Российский биатлонист Александр Поварницын высказался о доминировании Йоханнеса Бё и других членов сборной Норвегии в прошедшем сезоне-2022/2023 Кубка мира.

«Да, следил за доминированием Йоханнеса Бё. Безусловно, он человек огромного таланта. Мы видим, что Эдуард Латыпов сейчас показывает такой уровень. Безусловно, если бы Эдик был там, то смог бы навязать конкуренцию. Остальные команды немного просели или Бё так сильно выступал, поэтому думаю, что он мог бы заехать в топ-6.

Закономерностью было доминирование всех норвежцев. Бё сам тренируется, но остальные ребята все занимали от первого до четвёртого места. Виден общий класс и уровень спортсменов, они нашли общую методику, которая приносит им результаты», — приводит слова Поварницына Metaratings.

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