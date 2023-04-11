Поварницын: если бы я в этом году бегал на Кубке мира, то стабильно попадал бы в топ-30

Российский биатлонист Александр Поварницын высказался об уровне российского биатлона в разрезе изоляции от международных стартов.
«Если нет конкуренции или она ограничена искусственно, это на руку никому не идёт. Сейчас в мужском биатлоне конкуренция достаточно высокая: три группы, сильные белорусы, региональные спортсмены, которые борются между собой. Благодаря внутренней конкуренции в этом сезоне мы ещё не сильно просели.
Мне хотелось проявить себя после прошлого сезона, где я был запасным на Олимпиаде. Я начал тот сезон неплохо, но в его середине произошло небольшое выгорание после того, как не получились главные старты. Ставил перед собой цель держать себя на высоком уровне и получать удовольствие от гонок. Для этого нужно постоянно иметь физические кондиции, я к этому шёл. Если бы я бегал на Кубке мира, то достаточно стабильно мог бы попадать в топ-30, пару раз смог бы попасть в топ-10 или даже в шестёрку сильнейших. Это реально, были шансы», — приводит слова Поварницына Metaratings.
- 11 апреля 2023
-
00:58
-
00:52
-
00:09
- 10 апреля 2023
-
19:07
-
17:41
-
12:11
-
10:42
- 8 апреля 2023
-
16:33
-
16:21
-
11:13
-
10:54
-
08:50
- 7 апреля 2023
-
17:18
-
13:36
-
10:03
- 6 апреля 2023
-
22:53
-
22:20
-
22:04
-
19:54
-
19:00
-
17:54
-
16:55
-
12:58
-
12:28
-
12:16
-
11:46
-
11:40
-
11:09
-
10:42
-
10:09
-
08:00
- 5 апреля 2023
-
20:24
-
16:21
-
13:50
-
12:47