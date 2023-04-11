Поварницын: если бы я в этом году бегал на Кубке мира, то стабильно попадал бы в топ-30

Российский биатлонист Александр Поварницын высказался об уровне российского биатлона в разрезе изоляции от международных стартов.

«Если нет конкуренции или она ограничена искусственно, это на руку никому не идёт. Сейчас в мужском биатлоне конкуренция достаточно высокая: три группы, сильные белорусы, региональные спортсмены, которые борются между собой. Благодаря внутренней конкуренции в этом сезоне мы ещё не сильно просели.

Мне хотелось проявить себя после прошлого сезона, где я был запасным на Олимпиаде. Я начал тот сезон неплохо, но в его середине произошло небольшое выгорание после того, как не получились главные старты. Ставил перед собой цель держать себя на высоком уровне и получать удовольствие от гонок. Для этого нужно постоянно иметь физические кондиции, я к этому шёл. Если бы я бегал на Кубке мира, то достаточно стабильно мог бы попадать в топ-30, пару раз смог бы попасть в топ-10 или даже в шестёрку сильнейших. Это реально, были шансы», — приводит слова Поварницына Metaratings.