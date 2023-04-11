«Главная цель — это победить все болячки». Максим Цветков — о сборе на Алтае

Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в эстафете российский биатлонист Максим Цветков сообщил, что проводит восстановительный сбор на Алтае.

Неделю назад Цветков досрочно завершил сезон из-за проблем со здоровьем и не участвовал в марафонской гонке в Увате.

«Малочисленной группой проводим сбор на Алтае, Белокуриха. Главная цель — это победить все болячки, но тренироваться тоже не забываем!» — написал Цветков на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Личный архив Максима Цветкова

Максим не уточнил имена спарринг-партнёров, но напомним, что Цветков тренируется в группе Сергея Башкирова. Кроме него, в состав этой команды входят Антон Бабиков, Василий Томшин, Александр Логинов, Александр Поварницын, Кирилл Бажин, Вячеслав Малеев и Михаил Бурундуков.