Носкова: на самом деле биатлонистки не слабые девчонки

Российская биатлонистка Екатерина Носкова прокомментировала своё участие в чемпионате России по лыжным гонкам.

«У меня давно было желание попробовать себя с лыжниками. Попросила поискать мне старт, который бы не пересекался в календаре с нашими гонками. И так получилось, что это был как раз чемпионат России. Уровень там, конечно, серьёзный. Наталья Непряева – вообще вне конкуренции, топ не только в стране, но и в мире.

Интервью Елены Вяльбе (тренер раскритиковала биатлонисток за ход и технику движений. — Прим. «Чемпионата») разошлось по всему интернету, конечно, его сложно было не заметить. Не скажу, что я обиделась, но её слова очень смотивировали. Согласна, что движения у меня были затянутые. Но нужно же учитывать нюансы: плохое скольжение, выпал снег. Мне было очень важно хотя бы в командном спринте показать, что я могу лучше. И на самом деле биатлонистки не слабые девчонки. Тут же ещё надо учитывать, что для лыжниц это был главный старт сезона. Они к нему готовились, старались подойти в лучшей форме. А мы приехали просто между своими стартами, без всякой подводки», — сказала Носкова в интервью корреспонденту Sports.ru.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Носкова заняла второе место в рейтинге Союза биатлонистов России, уступив только Виктории Сливко.