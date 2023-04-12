Лампич — о переходе в биатлон: это было правильное решение, я люблю биатлон

Словенская биатлонистка Анамария Лампич подвела итоги своего первого сезона в новом виде спорта после перехода из лыжных гонок.

«Это было правильное решение. Если бы я не занялась биатлоном, то всю жизнь жалела бы об этом. Для меня было очень важно изменить свою подготовку. Было столько всего нового! Я встретила много новых людей. Это было здорово.

Я всё ещё в процессе обучения, и это, безусловно, займёт ещё год. Есть много маленьких вещей, которым вы действительно учитесь по ходу дела, и вам нужно быть очень терпеливым. Я уверена, что смогу. Необходимо двигаться шаг за шагом, тщательно обдумывать свои действия и проявлять упорство. Хочу через четыре года стать настоящей профессиональной биатлонисткой, которая будет точно знать, чего она хочет и каковы её цели.

Я не думала, что это произойдёт так. Я делала ставку на Кубок IBU в первый сезон, и если бы я попала там в топ-10, то это уже был бы хороший результат. Когда я приехала в Хохфильцен на мой первый этап на Кубке мира и заняла там пятое место, я не могла поверить, что это случилось на самом деле. Это было лучшим выступлением моего сезона. Но я быстро поняла, что это не будет происходить постоянно. Меня поразила первая простуда, и результаты сразу ухудшились. Я возобновила тренировки слишком рано, и у меня началась стенокардия.

О лыжных гонках я действительно не думаю. Очень люблю биатлон и знаю, что у меня есть много дел здесь. Сейчас я нахожусь на таком этапе, что полностью сосредоточена на биатлоне. Это единственный вид спорта, который имеет для меня значение», — приводит слова Лампич Nordic Magazine.