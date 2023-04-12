Мартен Фуркад опубликовал редкое фото со своей женой

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в социальных сетях редкое фото со своей гражданской женой Элен Усабиагой. Супружеская пара проводила время на лыжах в горах.
«Это был хороший день», — подписал фото Фуркад.
Фото: из личного архива Мартена Фуркада
Напомним, у Фуркада и Элен две дочери – Манон и Инес, а также сын Хьюго, который родился в ноябре 2022 года.
Фуркад-младший — самый титулованный биатлонист в истории Франции. Также он занимает первое место в истории мирового биатлона по сумме заработанных призовых. Мартен объявил о завершении карьеры в марте 2020 года.
Также рекомендуем к просмотру видеоролик: «Самые громкие скандалы на чемпионатах мира по биатлону», где фигурируют и инциденты с Фуркадом.
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