Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Майгуров: Златоуст — место, где должна пройти зимняя Спартакиада сильнейших в 2024 году

Майгуров: Златоуст — место, где должна пройти зимняя Спартакиада сильнейших в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, что зимняя Спартакиада среди сильнейших спортсменов страны должна в 2024 году пройти в Златоусте (Челябинская область).

«Мы работаем над созданием рабочих проектов, технических заданий, чтобы те или иные объекты появлялись. Златоуст — место, где должна пройти зимняя Спартакиада сильнейших. Минспорта эти соревнования позиционируются как главные в сезоне. Также развитие биатлона предполагается в Костомукше, Мурманске, на Камчатке. Что касается Камчатки, то это место, где можно продлевать сезон. Сейчас там юниорская команда. Там хороший стадион, при заинтересованности края мы, конечно, поддержим и будем проводить там соревнования», — заявил глава СБР на пресс-конференции ММПЦ МИА «Россия сегодня».

Материалы по теме
Майгуров: Ханты-Мансийск на протяжении многих лет является законодателем мод в биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023