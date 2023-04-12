Майгуров: Златоуст — место, где должна пройти зимняя Спартакиада сильнейших в 2024 году

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, что зимняя Спартакиада среди сильнейших спортсменов страны должна в 2024 году пройти в Златоусте (Челябинская область).
«Мы работаем над созданием рабочих проектов, технических заданий, чтобы те или иные объекты появлялись. Златоуст — место, где должна пройти зимняя Спартакиада сильнейших. Минспорта эти соревнования позиционируются как главные в сезоне. Также развитие биатлона предполагается в Костомукше, Мурманске, на Камчатке. Что касается Камчатки, то это место, где можно продлевать сезон. Сейчас там юниорская команда. Там хороший стадион, при заинтересованности края мы, конечно, поддержим и будем проводить там соревнования», — заявил глава СБР на пресс-конференции ММПЦ МИА «Россия сегодня».
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