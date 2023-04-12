Глава СБР рассказал о призовых для спортсменов в сезоне-2022/2023

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, сколько призовых было выплачено спортсменам за победы на Кубке Содружества, чемпионате и Кубке России.

«Благодаря нашим партнёрам СБР формировал серьёзный призовой фонд — 105,376 млн рублей. Выплаты спортсменам составят порядка 75 миллионов рублей. Кроме того, в призовой фонд не входят 55 миллионов рублей в качестве помощи региональным федерациям для покупки необходимого инвентаря. Впервые призовой фонд составляет такую сумму», — сказал глава СБР на пресс-конференции ММПЦ МИА «Россия сегодня».

Напомним, в сезоне-2022/2023 спортсмены из России и Беларуси не выступали на соревнованиях, проводящихся под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).