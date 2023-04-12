Майгуров: с вероятностью 80–90% можно сказать, кто будет участвовать в Олимпиаде-2026

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры 2026 года в Милане понятен почти на 90%.

«Сейчас с вероятностью 80–90% мы можем сказать, кто может участвовать в Олимпиаде 2026 года. Прогнозы – дело неблагодарное, но я с оптимизмом смотрю вперёд, мы уже начали подготовку к следующему сезону», – сказал президент СБР на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Майгуров добавил, что в сборной уже разрабатывается программа подготовки резерва спортсменов к Олимпийским играм 2030 года, место проведения которых Международный олимпийский комитет должен определить в этом году.

Напомним, биатлонисты из России и Беларуси не выступали в этом году на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов. В качестве альтернативы был создан Кубок Содружества.