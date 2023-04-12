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СБР разработает альтернативные критерии допуска спортсменов для IBU

СБР разработает альтернативные критерии допуска спортсменов для IBU
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что СБР вместе с коллегами из Беларуси разработает и предложит Международному союзу биатлонистов (IBU) альтернативные критерии допуска атлетов из России и Беларуси к международным соревнованиям.

«Все критерии, озвученные МОК, нелогичны и юридически ничем не подкреплены», – добавил глава СБР на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Российские и белорусские спортсмены в сезоне-2022/2023 не принимали участия в международных соревнованиях под эгидой IBU. Атлеты были отстранены от стартов в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал условия допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования. Атлеты смогут выступать в нейтральном статусе, если они не оказывают поддержку СВО и не имеют контракта с вооружёнными силами.

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